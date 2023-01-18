'Faizde tepe noktasına yaza kadar ulaşmalıyız'

ECB Üyesi Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Davos'ta Bloomberg TV'ye konuşan Villeroy, "Enflasyona karşı mücadelemizde rotada kalmak önemli. Enflasyon 2024 ve 2025 yıllarına kadar yüzde 2 civarına geri dönecek. Faizde tepe noktasının neresi olacağını söyleyebilecek durumda değilim ancak o seviyeye yaza kadar ulaşmalıyız" dedi.

Faizin tepe noktasında gerektiği sürece tutulmasına ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Villeroy, faiz artırım hızı konusunda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ortaya koyduğu 50 baz puanlık yönlendirmenin hala geçerli olduğunu da vurguladı. Ancak Villeroy mart ayında ECB'nin ne yapacağı konusunda spekülasyonda bulunmak için çok erken olduğunu da belirtti.

Villeroy enerji fiyatlarının aşağı gitmekte olmasına bağlı olarak manşet enflasyondan iyi haberler gelmesini beklediklerini de vurguladı.