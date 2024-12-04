'Faizde yapılacak indirim ılımlı olur'

Oberoesterreichische Nachrichten'e konuşan Holzmann, "Şu anda söylenebilecek şey enflasyon gelişmelerinin doğru yönde ilerlediği, ancak son zamanlarda yukarı yönlü sapmalar olduğudur" dedi.

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Enflasyonun doğru yönde ilerlediğini, ancak son zamanlarda bazı yükselişler kaydedildiğini belirten Holzmann, Euro Bölgesi'nin pek çok engelle karşı karşıya olduğunu kabul ettikten sonra, mevcut jeopolitiğin enflasyon baskılarının 'daha olası olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Holzmann, "Bunun nedeni petrol ya da diğer enerji fiyatları olabilir. Donald Trump'ın yönetimiyle ilgili olabilir' diye ekledi.