Geri Dön
Uzmanpara'Faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdim'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdim'

'Faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdim'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018 yılından bu yana politika faizini ilk kez artırdığı toplantıda tek karşı oyu kullanan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu kararın gerekçelerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Bullard faizi bu yıl yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdiğini belirtti.

18.03.2022 - 16:04 |
'Faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdim'

Bullard bankanın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında "Yarım puan faiz artırımı ve bilanço daraltımı enflasyona karşı daha uygun bir hamle olacağı için çeyrek puan yerine yarım puanlık bir artış yönünde oy kullandım" ifadelerini kullandı.

"Fed'in faizi bu yıl yüzde 3'ün üzerine çıkarması gerektiğine inanıyorum" diyen Bullard, enflasyonun hedefin 410 baz puan üzerinde olmasının hanehalkı üzerindeki yükü artırdığını belirtti.

Bullard, "Ekonomi daha büyük bir artırımı kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.

Bullard, 50 baz puanlık artışla birlikte Fed'in bilanço büyüklüğünün daraltılmasına yönelik bir planın uygulanmasının daha uygun olabileceğini söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Fed faizi çeyrek puan yükseltti ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard oyunu 50 baz puanlık faiz artışından yana kullandı.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
    İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! 18.00-24.00 saatlerine dikkat
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir
    'Vladimir Putin Şov! 'Rus Devlet Televizyonu bir anda yayını kesti
    129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de!
    TEM'de zincirleme kaza! 32 araç birbirine girdi
    2 lise öğrencisinin korkunç sonu! 'Telefonlarımızdaki nota bakın'
    Galatasaray'da Pena için son noktayı koydu! Transferde Fenerbahçe sürprizi, teklif...
    Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti!
    Bin 200 liralık potansiyel var! 'Ekstra dikkat edilmeli'
    Fransız L'Equipe'ten şok Burak Yılmaz iddiası! Mevcut maaşı...
    Boşandığı eşini öldürüp tandırda yaktı
    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Şaşırtan hamle
    Putin çılgına döndü! Generaline yaptıkları dünyayı şoka uğrattı...
    Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
    İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! 18.00-24.00 saatlerine dikkat
    İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! 18.00-24.00 saatlerine dikkat
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir
    'Vladimir Putin Şov! 'Rus Devlet Televizyonu bir anda yayını kesti
    'Vladimir Putin Şov! 'Rus Devlet Televizyonu bir anda yayını kesti
    129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de!
    129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de!
    TEM'de zincirleme kaza! 32 araç birbirine girdi
    TEM'de zincirleme kaza! 32 araç birbirine girdi
    2 lise öğrencisinin korkunç sonu! 'Telefonlarımızdaki nota bakın'
    2 lise öğrencisinin korkunç sonu! 'Telefonlarımızdaki nota bakın'
    Galatasaray'da Pena için son noktayı koydu! Transferde Fenerbahçe sürprizi, teklif...
    Galatasaray'da Pena için son noktayı koydu! Transferde Fenerbahçe sürprizi, teklif...
    Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti!
    Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti!
    Bin 200 liralık potansiyel var! 'Ekstra dikkat edilmeli'
    Bin 200 liralık potansiyel var! 'Ekstra dikkat edilmeli'
    Fransız L'Equipe'ten şok Burak Yılmaz iddiası! Mevcut maaşı...
    Fransız L'Equipe'ten şok Burak Yılmaz iddiası! Mevcut maaşı...
    Boşandığı eşini öldürüp tandırda yaktı
    Boşandığı eşini öldürüp tandırda yaktı
    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Şaşırtan hamle
    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Şaşırtan hamle
    Putin çılgına döndü! Generaline yaptıkları dünyayı şoka uğrattı...
    Putin çılgına döndü! Generaline yaptıkları dünyayı şoka uğrattı...
    Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
    Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!