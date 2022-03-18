'Faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmayı önerdim'

Bullard bankanın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında "Yarım puan faiz artırımı ve bilanço daraltımı enflasyona karşı daha uygun bir hamle olacağı için çeyrek puan yerine yarım puanlık bir artış yönünde oy kullandım" ifadelerini kullandı.

"Fed'in faizi bu yıl yüzde 3'ün üzerine çıkarması gerektiğine inanıyorum" diyen Bullard, enflasyonun hedefin 410 baz puan üzerinde olmasının hanehalkı üzerindeki yükü artırdığını belirtti.

Bullard, "Ekonomi daha büyük bir artırımı kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.

Bullard, 50 baz puanlık artışla birlikte Fed'in bilanço büyüklüğünün daraltılmasına yönelik bir planın uygulanmasının daha uygun olabileceğini söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Fed faizi çeyrek puan yükseltti ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard oyunu 50 baz puanlık faiz artışından yana kullandı.