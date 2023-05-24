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'Faizler gerekli olduğu sürece yüksek tutulacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz oranlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için gerekli olduğu sürece yüksek tutacağını söyledi.

24.05.2023 - 09:33 |
'Faizler gerekli olduğu sürece yüksek tutulacak'

Frankfurter Rundschau gazetesine bir makale yazan Lagarde, "Yıllarca süren düşük enflasyonun ardından şu anda enflasyon çok yüksek ve uzun süre yüksek kalmaya devam edecek. Bu paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor ve Euro Bölgesi'nde insanları, şirketleri etkiliyor. Özellikle de toplumun en kırılgan kesimlerini" ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB'nin enflasyon ile mücadele için faizleri "yeterince sınırlayıcı seviyelere" yükseltmeyi sürdürmeye hazır olduğunu da vurguladı.

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