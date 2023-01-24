'Faizler istikrarlı bir şekilde artırılmalı'

Lagarde yaptığı açıklamada "Avrupa'da enflasyon aşırı yüksek. Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli ve bu hedefi yakalayacağız. ECB faiz oranlarının sınırlayıcı bir seviyeye ulaşması için hala istikrarlı bir hızla ciddi şekilde artırılması, faizlerin gerektiği sürece o seviyelerde kalması gerekli" diye konuştu.

ECB Başkanı Lagarde konuşmasında "Başka bir şekilde söylemek gerekir ise enflasyon oranı hedefimize dönene kadar rotada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.