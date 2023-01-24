Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Faizler istikrarlı bir şekilde artırılmalı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Faizler istikrarlı bir şekilde artırılmalı'

'Faizler istikrarlı bir şekilde artırılmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonun yavaşlatılması için faiz oranlarının istikrarlı bir hızla artırılması gerektiğini söyledi.

24.01.2023 - 09:21 |
'Faizler istikrarlı bir şekilde artırılmalı'

Lagarde yaptığı açıklamada "Avrupa'da enflasyon aşırı yüksek. Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli ve bu hedefi yakalayacağız. ECB faiz oranlarının sınırlayıcı bir seviyeye ulaşması için hala istikrarlı bir hızla ciddi şekilde artırılması, faizlerin gerektiği sürece o seviyelerde kalması gerekli" diye konuştu.

ECB Başkanı Lagarde konuşmasında "Başka bir şekilde söylemek gerekir ise enflasyon oranı hedefimize dönene kadar rotada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hande Soral'dan oğlu için özel rica

Hande Soral'dan oğlu için özel rica

Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı

Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı