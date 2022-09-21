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'Faizler politika adımları için alan sağlıyor'

Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada cari faiz oranlarının gelecekte daha fazla adım atılabilmesi için alan sağladığı belirtildi.

21.09.2022 - 10:05 |
'Faizler politika adımları için alan sağlıyor'

Çin Merkez Bankası cari faiz oranlarının makul olduğunu ve gelecekteki politika adımları için alan sağladığını söyledi.

Banka yaptığı yazılı açıklamada Çin'de reel faiz oranlarının potansiyel ekonomik büyüme hızından daha düşük olduğunu, bu durumun borcun sürdürülebilir hale getirilmesine yardım ettiğini ve hükümete ekstra politika alanı sağladığını savundu.

Açıklamada "Faiz oranlarının cari seviyesi gelecek için hareket alanı bırakılması açısından en iyi strateji" ifadeleri kullanıldı.

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