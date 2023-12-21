'Faizleri hızlı düşürmek zorunda değiliz'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla artırmasına karşı olduğunu belirtirken, kısa vadeli borçlanma maliyetlerini yakın zamanda olmasa da düşürmeye açık olduğunun sinyalini verdi.

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Harker, "Faizleri bir süre daha olduğu yerde tutalım, bakalım nasıl olacak? Artık faizleri artırmamıza gerek olmadığı görüşündeyim. Ancak ileriye baktığımızda oranları aşağı çekmeye başlamamız önemli, ama bunu çok hızlı yapmak zorunda değiliz. Bunu hemen yapmayacağız, biraz zaman alacak" diye konuştu.

Ekonomi için resesyonun önlendiği, enflasyonun %2'ye döndüğü ve istihdam piyasasının büyük zarar görmediği bir "yumuşak inişin" oldukça mümkün olduğunu ifade eden Harker, işsizliğin mütevazı bir şekilde artmasını beklediğini söyledi. Harker şirketlerin işçi bulma konusunda daha şanslı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak görünümle ilgili bir ihtiyat notu da ekleyen Harker, "Açık konuşayım, enflasyon konusunda işimiz bitmedi ama doğru yönde ilerliyoruz, işler gittikçe daha iyi görünmeye başlıyor" dedi.