FAST işlemlerinde limit yükseltildi

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 20 bin liraya yükseltildi.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

"FAST Sistemi ile birlikte elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

Yeni sistemle vatandaşlar, 7/24 EFT işlemi yapabilecek. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST Sistemi ile birlikte ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşların kullanımına sunulacak.

FAST'IN EFT'DEN FARKLARI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.