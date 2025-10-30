'Fed aralık ayında faizi değiştirmez'

Japon aracı kurum, daha önce aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Nomura yaptığı açıklamada, “Veriler önümüzdeki aylarda ılımlı bir şekilde güvercin eğilimli olacak gibi görünüyor, ancak bu zayıflığın FOMC'nin iş piyasasının kötüye gitmesi konusundaki endişelerini yeniden alevlendirecek kadar yeterli olacağını sanmıyoruz” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, iç politika anlaşmazlıkları ve yetersiz federal verilerin bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılmasını engelleyebileceğini belirterek, hem iş gücü piyasasına yönelik risklere hem de ekonomiye ilişkin net bir görüş olmadan hareket etmenin tehlikelerine dikkat çekti.

Nomura, 2026 yılının Mart, Haziran ve Eylül aylarında 25 baz puanlık üç faiz indirimi bekliyor.