Fed bankalara daha fazla likidite sağlayacak
ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflasları sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed) bankalara mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamaları ve bankacılık sistemini etkileyebilecek bir telaşın ortaya çıkmasının engellenmesi için yeni bir banka kredi kolaylığı açıkladı.
13.03.2023 - 10:11 |
Yapılan açıklamada "Yeni kredi kolaylığının ana hedefi mevduat sahiplerini paralarının güvende olduğuna ikna etmek. Bankaların ihtiyaç duydukları likidite talebinin karşılanması konusunda bir üst limit yok" denildi.
Fed açıklamasında yeni programın mevduat sahiplerinin para çekiş isteklerini dramatik şekilde azaltacağının öngörüldüğü belirtilirken, yeni kolaylığın bankalar üzerindeki baskıyı azaltacağı savunuldu.
Açıklamada SVB ve Signature Bank'ın sahiplerinin yatırımlarını kaybedecekleri de vurgulandı.
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