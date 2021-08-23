Fed Başkanı Powell için çarpıcı analiz

Fed Başkanı'nın Jackson Hole'de cuma günü yapacağı konuşma ve ABD Başkanı Biden'in, Powell'ın şubat ayından sonrası için yeniden atanıp atanmayacağı dönemde rapor hazırlayan Better Markets, Powell'in bankacılık regülasyonları konusunda sicilinin "çok zayıf" olduğunu ve iklim değişikliği ile ilişkili risklere yanıtta "açıklanamayacak kadar yavaş" davrandığını savundu.

Bununla birlikte Beter Markets, Başkan Trump'ın Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılarının Powell tarafından "örnek gösterilecek" şekilde savuşturulmasını da övdü.

ABD'de bir grup ekonomist, analist ve siyasetçi, Powell'ın bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeleri gereksiz şekilde gevşettiğini, hisse senedi gibi varlıkların değerlerini yükselmesine yol açarak gelir eşitsizliğini daha da derinleşmesine yol açtığını savunarak, Biden tarafından değiştirilmesini istiyor.