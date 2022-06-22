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Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru yavaşlamakta olduğuna dair ikna edici kanıt görene kadar faiz artırımlarına devam etmeyi planladığını söyledi.

22.06.2022 - 17:05 |
Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Senato Bankacılık Komitesi'ne açıklamalarda bulunan Powell, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğine dair ikna edici kanıt arayacağız. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için ihtiyaç duyduğumuz araçlara ve kararlılığa sahibiz" dedi.

"Faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyüz" diyen Powell, "Eğer herkesin faydasına olan güçlü iş gücü piyasası şartları dönemini sürdüreceksek enflasyonu aşağı getirmek zaruri. Bizim hedefimiz enflasyonu düşürürken iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini sağlamak" açıklamasında bulundu.

Konuşmasında ABD'de mayıs ayı için şu ana kadar gelen verilerin çekirdek enflasyonun nisan ayındaki yüzde 4,9 seviyesinde veya biraz altında olduğunu belirten Powell, verilerin cari çeyrekte ekonomide büyümenin devam ettiğini ve tüketici harcamalarının güçlü olmayı sürdürdüğünü ortaya koyduğunu da vurguladı.

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