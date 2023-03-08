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Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artışında nihai durma noktasını revize edebileceğini söyledi.

08.03.2023 - 09:15 |
Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı açıklamada "Şu ana kadar gördüğümüz veriler ve hala görmemiz gereken başka verilerimiz var. Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden yüksek olacağını gösteriyor" dedi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açabileceğini belirtti.

Fed'in Aralık toplantısında yetkililer, bu yıl için yüzde 5,1 seviyesinde bir fon oranına işaret etmişlerdi.

Öte yandan Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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