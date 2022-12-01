Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Washington'da Brooking Enstitüsü'nde konuşan Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için önünde uzun bir yol olduğunu vurguladı.

"Enflasyonun düşmekte olduğu rahatlığını hissedebilmek için çok daha fazla kanıt görmemiz gerekli" diye konuşan Powell, ücretlerin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı bir seviyenin çok üzerinde artmakta olduklarını ve yasal gücün pandemi öncesi seviyelerinin altında devam etmesiyle birlikte "ciddi ve ısrarcı iş gücü açığı" ortaya çıktığını da belirtti.

Konuşmasında faiz artırım hızının yavaşlatmasının Fed'in faiz artırımlarında aşırıya kaçması riskini azaltmanın iyi bir yolu olduğunu da anlatan Powell, "Bu noktada yavaşlamanın riskleri dengelemek için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fed'in faiz artırımlarında "risk yönetimi" yaklaşımını kullanması gerektiğini de ifade eden Powell, faizi sınırlayıcı politika için doğru seviyeye biraz daha yavaş getirebileceklerini ancak politikayı çok erken gevşetmeyeceklerini vurguladı.

"Faiz düşürmek bizim yakın zamanda yapmak istediğimiz bir şey değil" diye konuşan Powell, "Bu nedenle faiz artırım hızını yavaşlatıyoruz ve indirimin başlayacağı faiz seviyesini bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Powell konuşmasında Fed'in bilançosunu küçültme operasyonunu 'güvenli' olarak değerlendirilen bir seviyeye gelindiğinde durdurmak istediğini belirterek "Belirli bir noktada bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.