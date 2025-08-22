Fed Başkanı Powell'ın açıklaması sonrası altında sert hareket

Altının gramı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 17.00 sonrasında sert yükselişe geçti.

POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu kapsamında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, iş gücü piyasasında olası bir yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirterek, merkez bankasının gelecek ayki toplantısında faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi. Powell, artan iş gücü piyasası riskleri ve değişen ekonomik görünüm nedeniyle para politikası duruşunu ayarlamanın gerekebileceğini ifade etti.

"Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor" diyen Powell, teslim edilmek üzere hazırlanan konuşmasında, iş gücü piyasaları istikrarlı görünse de, "hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan ilginç bir denge olduğunu" belirtti. Bu durumun, beklenenden daha kötü iş gücü piyasası sonuçları risklerinin arttığı "alışılmadık bir duruma" yol açtığını söyledi. Powell, "Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla, keskin bir şekilde artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir" dedi.

Powell'ın bu yorumları, Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının Fed'i agresif bir şekilde faiz oranlarını düşürmeye çağırdığı olağanüstü yoğun bir baskı döneminin ardından geldi. Yine de Powell'ın yorumları, dört yıldan uzun süredir Fed'in %2 hedeflerinin üzerinde seyreden enflasyon endişelerine işaret ederek, agresif bir faiz indirimi serisi beklentilerini yumuşattı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Fed Başkanı Powell'ın piyasalara ilişkin yaptığı güvercin mesajların ardından altın fiyatları sert yükselişe geçti. Ons altın 3 bin 370 doları aşarken, gram altın 4 bin 450 TL'nin üzerine çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi olasılığına yeşil ışık yakmasının ardından Wall Street'teki traderlar, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceği yönündeki bahislerini önemli ölçüde artırdı. Bu durum, yıl sonuna kadar birden fazla faiz indirimi ihtimalini de yükselterek piyasalarda belirgin bir hareketlilik yarattı.