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Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu ABD şirketlerinin bu yılki ekonomik büyüme konusunda karamsar olduklarını gösterdi.

19.01.2023 - 09:32 |
Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed'in dün yayınladığı raporda ABD'de enflasyon baskılarının ve iş gücü açıklarının hafiflediğine dair bazı cesaret verici işaretler görüldüğü ancak merkez bankasının eylemleri büyümeyi baskıladığından ekonomik aktivitenin cansız bir seyir izlediği vurgulandı.

12 Fed bölgesinden 5'i son birkaç hafta içinde genel ekonomik aktivitede hafif veya ılımlı artışlar bildirirken, 6'sı ise bir önceki raporlama dönemine göre değişiklik veya hafif düşüşler olmadığını, 1 bölge ise önemli bir düşüş olduğunu belirtti.

Fed'in 9 Ocak'a kadar 12 bölgede gerçekleştirdiği anketlerle hazırlanan raporda "Her şey dikkate alındığında temas kurulan iş dünyası üyeleri genellikle önümüzdeki aylarda çok az büyüme bekliyor" denildi.

Raporda "Her şey hesaba katıldığında Fed bölgelerinde temas kuranlar gelecekteki fiyat artışının önümüzdeki yıl daha da ılımlı olmasını beklediklerini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte raporda "Bazı ilçeler iş gücü bulunabilirliğinin arttığını belirtirken, firmalar açık pozisyonları doldurmada zorluk bildirmeye devam etti" denildi.

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