CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed: Bölgelerin çoğunda ılımlı genişleme var
03.12.2020 - 08:11 | | DHA

Fed: Bölgelerin çoğunda ılımlı genişleme var

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisindeki toparlanma Ekim ayından bu yana "makul" ya da "ılımlı" bir hız kazandı.

Fed: Bölgelerin çoğunda ılımlı genişleme var
ABONE OL

Fed'in yılda sekiz kez yayınladığı Bej Kitap, 12 bölgeden gelen ekonomik veriler derlenerek, ekonominin genel gelişmesine ilişkin temel bulguları ortaya koyuyor.

Bej kitap'ta, birçok bölgeden gelen verilerin, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın ABD'yi vurmasıyla Kasım ayında ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başladığını gösterdiği, bu gelişmenin de işletmelerin iyimserliğini azalttığı belirtildi.

Bölgelerin çoğunda, firmaların görünümlerinin olumlu kalsa da, iyimserliğin azaldığı belirtilen Bej Kitap'ta, görüşülen birçok işletmede, son pandemi dalgasına bağlı olarak yakın dönemde başlayan ya da ileriye dönük olarak belirlenen zorunlu kısıtlamaların yanında, işsizlik yardımlarının, borç ertelemeleri için belirlenen sürelerin sona yaklaşıldığına ilişkin endişelere yer verildi.

Bej Kitap'ta ayrıca, hemen her bölgede, toparlanmanın henüz tamamlanmamasına karşın, istihdamın yavaş bir tempoda da olsa, yükseldiği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi

    Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Binanın bodrum katında 68 köpek bulundu! Hepsinin ses telleri alınmış

    Binanın bodrum katında 68 köpek bulundu! Hepsinin ses telleri alınmış

    Sıradaki Haber