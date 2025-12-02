Fed bölgesel bankaları yakından izliyor

Fed, ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun aralık sayısını yayımladı.

Haberin Devamı

Raporda, ABD'de bankacılık sisteminin güçlü karlılık ve sağlıklı kredi büyümesini sürdürürken güçlü sermaye ve likidite seviyelerini korumaya devam ettiği belirtilerek, ABD'li bankaların büyüyen bir ekonomiyi desteklemeye devam etmek için iyi konumda olduğu aktarıldı.

Fed denetçilerinin topluluk bankaları ve bölgesel bankaların finansal durumunu ve önemli finansal risklerini izlemeye odaklandığı belirtilen raporda, bu bankalarda finansal koşulların genel olarak istikrarlı olduğu ancak bazı bankaların kredi zararları için ayrılan karşılıklarını artırdığı ve operasyonel giderlerin yükselmesinden kaynaklanan gelir baskısı yaşadığı ifade edildi.

Raporda, çoğu topluluk ve bölgesel bankada, 10 yıllık ortalamalara kıyasla gecikmiş ve sınıflandırılmış kredi seviyelerinin daha düşük olduğuna, buna karşın ticari gayrimenkul kredileri ve tüketici kredilerindeki gecikmelerin son 10 yılın ortalamalarının üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

Haberin Devamı

Özellikle ofis ve çok aileli konut sektörlerinde yoğunlaşan ticari gayrimenkul kredileri olan topluluk ve bölgesel bankalara odaklanılmaya devam edildiği aktarılan raporda, "Yüksek faiz oranları, sıkı kredi standartları ve düşük ticari gayrimenkul değerleri, ticari gayrimenkul kredisi borçlularının kredilerini yeniden finanse etme veya kapatma kabiliyetini etkileyebilir." ifadesi kullanıldı.

Denetçilerin ticari gayrimenkul kredi trendlerini yakından izlediği vurgulanan raporda, topluluk ve bölgesel bankaların genel kredi verme uygulamaları, sınıflandırmaları ve kredi zarar karşılıklarının da takip edildiği belirtildi.