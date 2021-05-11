'Fed daha fazla nakit tutulmasını istemeli'

ABD'nin en liberal düşünce kuruluşlarından biri olarak bilinen Center for American Progress, Fed'in iklim değişikliğinden kaynaklı potansiyel zararlara karşı koruma ve iklim değişikliği ile mücadele için olası adımlara yönelik olarak bankalardan daha fazla nakit tutmalarını istemesi gerektiğini bildirdi.

Center for American Progress hazırladığı raporda, Fed'in bankaların doğrudan ne kadar kirliliğe finansman sağladıkları ile doğrudan bağlantılı olarak belirlenecek yeni bir sermaye sürprizinin de aralarında olduğu bir çok yeni tedbir yolu ile bankaların sermaye tamponlarını artırmak konusunda hızla hareket etmesi gerektiğini de savundu.

Kuruluş, büyük bankalara iklim risklerine yönelik stres testleri yapılmasını da önerdi.