Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Fed daha fazla nakit tutulmasını istemeli'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed daha fazla nakit tutulmasını istemeli'
ABONE OL

'Fed daha fazla nakit tutulmasını istemeli'

Center for American Progress'tan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Bankası (Fed) iklim riskleri için bankalardan daha fazla nakit tutmalarını istemeli." ifadeleri kullanıldı.

11.05.2021 - 08:24 |
'Fed daha fazla nakit tutulmasını istemeli'

ABD'nin en liberal düşünce kuruluşlarından biri olarak bilinen Center for American Progress, Fed'in iklim değişikliğinden kaynaklı potansiyel zararlara karşı koruma ve iklim değişikliği ile mücadele için olası adımlara yönelik olarak bankalardan daha fazla nakit tutmalarını istemesi gerektiğini bildirdi.

Center for American Progress hazırladığı raporda, Fed'in bankaların doğrudan ne kadar kirliliğe finansman sağladıkları ile doğrudan bağlantılı olarak belirlenecek yeni bir sermaye sürprizinin de aralarında olduğu bir çok yeni tedbir yolu ile bankaların sermaye tamponlarını artırmak konusunda hızla hareket etmesi gerektiğini de savundu.

Kuruluş, büyük bankalara iklim risklerine yönelik stres testleri yapılmasını da önerdi.

GÜNCEL HABERLER

Toplam ciro endeksi martta arttı

Toplam ciro endeksi martta arttı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Sıradaki Haber