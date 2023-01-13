'Fed daha yavaş hareket edebilir'

Raphael Bostic dün açıklanan aralık ayı enflasyonunun memnuniyet yaratan bir haber olduğunu ve bu verinin Fed'e gelecek toplantıda faiz artırımını 25 baz puana indirme imkanı verebileceğini söyledi.

Bostic, "Veri enflasyonun yavaşlamakta olduğuna işaret ediyor ve bu bana faiz artırımlarında daha yavaş hareket edebileceğimiz yönünde biraz rahatlık verdi" dedi.

Ücret artışlarının yavaşladığına yönelik işaretlerin de "pozitif" olduğunu ifade eden Bostic, "Ekonomi hala ayda 200 binden fazla istihdam yaratıyor. Bu ekonomide hala çok fazla ivme olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesini de yaptı.