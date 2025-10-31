Fed denetim bölümünde personel çıkaracak

Azaltma doğal ayrılmalar, emeklilikler ve gönüllü ayrılma teşvikleri yoluyla gerçekleştirilecek.

Fed, bu yılın başlarında daha geniş ölçekte iş gücünü önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 10 oranında küçültmeyi planladığını açıklamıştı. Bu hamle, ABD Merkez Bankası'nı Başkan Donald Trump'ın federal hükümeti daha verimli hale getirme çabalarıyla uyumlu hale getiriyor.

Fed Başkanı Powell, operasyonları kademeli olarak kısma yolları bulma talimatı vermişti. Hedef, Fed'in ülke çapında yaklaşık 24 bin kişilik personel sayısını azaltmak.

Bu adım aynı zamanda Fed'in büyük bankalar için denetim çerçevesini ayarlamaya başladığı bir döneme denk geliyor. Denetim ve düzenleme bölümündeki yeniden yapılanma, merkez bankasının gözetim yaklaşımında önemli değişikliklere işaret ediyor.