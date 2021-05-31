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Fed Deutsche Bank'ı uyardı

Fed, Deutsche Bank'ı regülasyon düzenlemelerine uyumsuzluk nedeniyle  uyardı.

31.05.2021 - 08:20 | | Foreks
Fed Deutsche Bank'ı uyardı

Bloomberg'in haberine göre, Fed, bankaya gönderdiği yıllık değerlendirme  mektubunda Deutsche Bank'ın ABD'li regülatör kuruluşlarla yaptığı  anlaşmalara karşın risk yönetiminde geliştirici adımlar atmadığı  uyarısında bulundu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde yapılan uyarının gelecek  dönemde büyük ölçekli bir cezaya dönüşebileceği kaydedildi. Öte yandan Wall Street Journal ise ABD'li otoritelerin Deutsche Bank'ın kara  para aklama faaliyetlerine karşı yeterli önlem almaması nedeniyle  cezalandırılabileceğini belirtti.

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