Fed Deutsche Bank'ı uyardı

Bloomberg'in haberine göre, Fed, bankaya gönderdiği yıllık değerlendirme mektubunda Deutsche Bank'ın ABD'li regülatör kuruluşlarla yaptığı anlaşmalara karşın risk yönetiminde geliştirici adımlar atmadığı uyarısında bulundu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde yapılan uyarının gelecek dönemde büyük ölçekli bir cezaya dönüşebileceği kaydedildi. Öte yandan Wall Street Journal ise ABD'li otoritelerin Deutsche Bank'ın kara para aklama faaliyetlerine karşı yeterli önlem almaması nedeniyle cezalandırılabileceğini belirtti.