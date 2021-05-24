Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Fed dijital dolar çabalarını hızlandırıyor'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed dijital dolar çabalarını hızlandırıyor'
ABONE OL

'Fed dijital dolar çabalarını hızlandırıyor'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, bankanın dijital dolara ilişkin araştırmalarını ve çabalarını hızlandırmakta olduğunu söyledi.

24.05.2021 - 16:17 | | Foreks
'Fed dijital dolar çabalarını hızlandırıyor'

Piyasada dijital paralara yönelik artan talebe dikkat çeken Brainard, "Dünyanın en fazla kullanılan rezerv parasına sahip olan ABD'nin sürecin gerisinde kalması beklenemez" dedi.

Özel sektör dijital paralarının ödeme sistemleri açısından bölünmelere yol açabileceğini aktaran Brainard, "Aynı zamanda bu paralarda her zaman işletme riskleri olur. Kamu dijital paraları kadar güvenli olamazlar" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Trump’a 22.9 milyonluk dolarlık 'Çin virüsü' davası

Trump’a 22.9 milyonluk dolarlık 'Çin virüsü' davası

İstanbul'da mesire yeri işletme hakkı 20 yıllığına kiraya verilecek

İstanbul'da mesire yeri işletme hakkı 20 yıllığına kiraya verilecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

Sıradaki Haber
Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

Sıradaki Haber
Lavlarla mücadele ettiler

Lavlarla mücadele ettiler

Sıradaki Haber
Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

Son dakika... Tokkal ailesi cinayeti davasında karar bekleniyor!

Sıradaki Haber