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Uzmanpara 'Fed enflasyonla mücadeleden uzaklaşmamalı'
Haberler Uzmanpara 'Fed enflasyonla mücadeleden uzaklaşmamalı'

'Fed enflasyonla mücadeleden uzaklaşmamalı'

Goldman Sachs Group Başkanı John Waldron, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) odak noktasını enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinden uzaklaştırmamaya çağırdı.

31.05.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
'Fed enflasyonla mücadeleden uzaklaşmamalı'

Waldron bir konferansta yaptığı konuşmada, Fed'in yapabileceği en kötü şeyin, ekonomiyi saran yüksek fiyat sarmalını bastırmadan önce zafer ilan etmek olduğunu söyledi.

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"Enflasyon açıkça ılımlılaşıyor ama hala yapışkan" diye konuşan Waldron, "Hepimiz bunun sistemde hala var olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

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