'Fed faiz artırımı hızını azaltabilir'

Gelecek verilerin ağustos ayında da iş gücü piyasasının sıkı olduğuna işaret edeceğini öngören BofA ekonomistleri, buna rağmen Fed'in eylül toplantısında faizi 50 baz puan artıracağını tahmin ediyor.

"Fed'in tercihi eğer mümkün ise daha küçük artırımlar ile ilerlemek ve bu nedenle eylül ayında 50 baz puan artırımı tahmin ediyoruz" değerlendirmesini yapan BofA, Fed'in yüzde 3,50-3,75 faiz oranı seviyesine aralık ayına kadar ulaşmasını beklemeye devam ettiklerini vurguladı.

BofA ekonomistleri ayrıca Fed'in yaptığı bu parasal sıkılaştırmanın sonunda ABD ekonomisinin sert bir iniş yapmasını beklediklerini belirtirken, bir resesyona girilme olasılığını girilmemesinden daha fazla olduğunu, ancak yaşanacak bir resesyonun derin olmasını beklemediklerini de ifade etti.