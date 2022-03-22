'Fed faiz artırımı konusunda hızlı olmalı'

Bullard, Fed’in faiz artışı ve bilanço küçültme konusunda aceleci olması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bullard, “Fed enflasyonu kontrol altında tutmak için agresif biçimde hareket etmeli” dedi.

Geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artışı kararına itiraz eden Bullard, 50 baz puanlık faiz artışını desteklemişti.

Bloomberg’e verdiği mülakatta Bullard, “Çok düşük faiz oranı ve büyük bir bilançomuz var, enflasyondaki yukarı yönlü baskıları durdurmak için agresif politika izlemeliyiz. 50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.