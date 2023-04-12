'Fed faiz artırımı konusunda ihtiyatlı olmalı'

Goolsbee bankacılık sektöründeki gerilimin etkisiyle banka kredilerinde yaşanacak bir geri çekilmenin enflasyonun bastırılmasına yardım ederek para politikasına yapılacak daha az iş bırakabileceğini belirtti.

Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Goolsbee, "Finansal stresin olduğu bu gibi anlarda reel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için doğru parasal yaklaşımın sağduyu ve sabır gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

ABD iş gücü piyasasının "inanılmaz şekilde güçlü" olduğunu da ifade eden Goolsbee, sadece bu veriye bakıldığında daha agresif politik sıkılaştırmanın gerekli görülebilieceğini ancak iki bankanın batmasının tetiklediği finansal gerilimin reel ekonomi üzerinde "kayda değer etki" yapabileceğinin Fed tarafından hesaba katılması gerektiğini de vurguladı.