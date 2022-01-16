'Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı'

Twitter üzerinden açıklama yapan Ackman, "Faiz artırımlarına 50 baz puan ile başlamak enflasyonist bekleyişleri azaltıcı tepki yaratır ve gelecekte daha agresif, ekonomik olarak acı verici adımlar atma ihtiyacını azaltır" ifadelerini kullandı.

Ackman, "Fed bir enflasyon savaşçısı olarak güvenilirliğini kaybetti, 50 baz puanlık bir artırımı piyasayı şok eder ve enflasyonun üstesinden gelme kararlılığını kanıtlar" dedi.