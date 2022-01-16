Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı'

'Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı'

Fed'in enflasyona karşı mücadelesini kaybetmekte olduğunu savunan milyarder yatırımcı Bill Ackman, Fed'in güvenilirliğini geri kazanmak için Mart ayında faiz artırımına 50 baz puan ile başlaması gerektiğini söyledi.

16.01.2022 - 13:36 | | Foreks
'Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı'

Twitter üzerinden açıklama yapan Ackman, "Faiz artırımlarına 50 baz puan ile başlamak enflasyonist bekleyişleri azaltıcı tepki yaratır ve gelecekte daha agresif, ekonomik olarak acı verici adımlar atma ihtiyacını azaltır" ifadelerini kullandı.

Ackman, "Fed bir enflasyon savaşçısı olarak güvenilirliğini kaybetti, 50 baz puanlık bir artırımı piyasayı şok eder ve enflasyonun üstesinden gelme kararlılığını kanıtlar" dedi.

    Son dakika... Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
    Geri sayım başladı! Yol süre yarım saatten 5 dakikaya düşüyor
    İstanbul'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
    En 'parlak' intikam sosyal medyayı salladı! Aldatıldığını öğrenince...
    Demirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım
    Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan açıklama...
    Görüntüler ortaya çıktı! Rehine krizinde saldırgandan tuhaf istek
    Çok konuşulacak sözler: Mesut Özil'e bu yapılmaz!
    Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Yeni saldırı için gün verdi
    Yumruklar havada uçuştu! Başkanlık seçiminde kavga
    Meteoroloji tarih verdi, İstanbul dahil! Kara kış geliyor, günlerce sürecek
    Survivor All Star'da sürgün adasına giden Birsen'in korku dolu anları!
    Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi açıklama! Yeni takımını duyurdular
    Böyle komşu düşman başına! 258 ailenin yaşadığı lüks sitede...
    Oktay Kaynarca'dan 'Eşkıya' çıkışı: Bizi ilgilendirmiyor!
    Son dakika... Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
    Son dakika... Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
    Geri sayım başladı! Yol süre yarım saatten 5 dakikaya düşüyor
    Geri sayım başladı! Yol süre yarım saatten 5 dakikaya düşüyor
    İstanbul'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
    İstanbul'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
    En 'parlak' intikam sosyal medyayı salladı! Aldatıldığını öğrenince...
    En 'parlak' intikam sosyal medyayı salladı! Aldatıldığını öğrenince...
    Demirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım
    Demirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım
    Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan açıklama...
    Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan açıklama...
    Görüntüler ortaya çıktı! Rehine krizinde saldırgandan tuhaf istek
    Görüntüler ortaya çıktı! Rehine krizinde saldırgandan tuhaf istek
    Çok konuşulacak sözler: Mesut Özil'e bu yapılmaz!
    Çok konuşulacak sözler: Mesut Özil'e bu yapılmaz!
    Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Yeni saldırı için gün verdi
    Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Yeni saldırı için gün verdi
    Yumruklar havada uçuştu! Başkanlık seçiminde kavga
    Yumruklar havada uçuştu! Başkanlık seçiminde kavga
    Meteoroloji tarih verdi, İstanbul dahil! Kara kış geliyor, günlerce sürecek
    Meteoroloji tarih verdi, İstanbul dahil! Kara kış geliyor, günlerce sürecek
    Survivor All Star'da sürgün adasına giden Birsen'in korku dolu anları!
    Survivor All Star'da sürgün adasına giden Birsen'in korku dolu anları!
    Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi açıklama! Yeni takımını duyurdular
    Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi açıklama! Yeni takımını duyurdular
    Böyle komşu düşman başına! 258 ailenin yaşadığı lüks sitede...
    Böyle komşu düşman başına! 258 ailenin yaşadığı lüks sitede...
    Oktay Kaynarca'dan 'Eşkıya' çıkışı: Bizi ilgilendirmiyor!
    Oktay Kaynarca'dan 'Eşkıya' çıkışı: Bizi ilgilendirmiyor!
    Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez: Nwobodo takımdan gitmeyi düşünmüyor

    Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez: Nwobodo takımdan gitmeyi düşünmüyor

    Son dakika! PCR testleriyle ilgili yeni karar

    Son dakika! PCR testleriyle ilgili yeni karar