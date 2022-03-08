'Fed faiz artırımları yapmalı'

James Gorman, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed'in hala bir dizi faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan fiyat baskılarını kontrol altına almak için "amansız" faiz artırımları yapmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu belirten Gorman, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

Bu faiz artırımlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini de belirten Gorman, "Faizleri artırmanız gerekli ancak ekonomiyi resesyona itmek de istemezsiniz. Eğer ekonomiyi resesyona iterseniz stagflasyon ile karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.