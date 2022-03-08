Geri Dön
Uzmanpara'Fed faiz artırımları yapmalı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed faiz artırımları yapmalı'

'Fed faiz artırımları yapmalı'

Morgan Stanley CEO'su James Gorman, "Jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımları yapmalı" dedi.

08.03.2022 - 07:03 |
'Fed faiz artırımları yapmalı'

James Gorman, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed'in hala bir dizi faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan fiyat baskılarını kontrol altına almak için "amansız" faiz artırımları yapmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu belirten Gorman, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

Bu faiz artırımlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini de belirten Gorman, "Faizleri artırmanız gerekli ancak ekonomiyi resesyona itmek de istemezsiniz. Eğer ekonomiyi resesyona iterseniz stagflasyon ile karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Gözler Süper Lig TV'de! İşte kim ne teklif verdi
Masada 'savaş' var! 4 ülkeden Rusya'ya karşı flaş hamle...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Gözler Süper Lig TV'de! İşte kim ne teklif verdi
Gözler Süper Lig TV'de! İşte kim ne teklif verdi
Masada 'savaş' var! 4 ülkeden Rusya'ya karşı flaş hamle...
Masada 'savaş' var! 4 ülkeden Rusya'ya karşı flaş hamle...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta