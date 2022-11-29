'Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil'

Financial Times'a konuşan Mester faiz artırımlarına bir ara verilmesinin gündeme gelebilmesi için "Ekim ayının TÜFE raporundaki gibi iyi rakamları daha birçok kez görmeliyim ve enflasyonda daha fazla yavaşlama, belki de çekirdek hizmet fiyatlarında bir düşüş olmalı. Aynı zamanda iş gücü piyasasında daha iyi bir denge görmeliyiz" dedi.

Mester konuşmasında enflasyonun gelecek yıl düşeceğini değerlendirdiğini belirtmekle birlikte herhangi bir hata yapmaktan kaçınmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.