'Fed faiz artırımlarını bitirebilir'
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceğini söyledi.
03.03.2023 - 09:24 |
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bostic, ekonominin yapılan faiz artırımlarının etkilerini ilk baharda hissetmeye başlayacağını öngördüğünü belirterek Fed'in gelecek toplantıda faizi 25 baz puan artırmasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Bostic, enflasyonun yavaşlamaması halinde faiz artırımlarını devam ettirmeye hazır olduğunu da vurguladı.
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