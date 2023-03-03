Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Fed faiz artırımlarını bitirebilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed faiz artırımlarını bitirebilir'

'Fed faiz artırımlarını bitirebilir'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceğini söyledi.

03.03.2023 - 09:24 |
'Fed faiz artırımlarını bitirebilir'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bostic, ekonominin yapılan faiz artırımlarının etkilerini ilk baharda hissetmeye başlayacağını öngördüğünü belirterek Fed'in gelecek toplantıda faizi 25 baz puan artırmasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bostic, enflasyonun yavaşlamaması halinde faiz artırımlarını devam ettirmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Feci kaza! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Feci kaza! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Türkiye'nin Çin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

Türkiye'nin Çin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı