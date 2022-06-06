'Fed faiz artırmaya devam etmeli'

Mester ve Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere diğer politika yapıcılar geçen ayki 50 baz puanlık faiz artışını haziran ve temmuz aylarında da aynı seviyede artırımla izlemeyi beklediklerinin sinyalini vermişti.

Mester, CNBC'ye verdiği demeçte "Eylül toplantısına katılacağım ve eğer ikna edici bir kanıt göremezsem o zaman o toplantıda da kolayca 50 baz puan için oy verebilirim" dedi.

Mester şu ana kadar enflasyonun düşmeye başladığına kendisini ikna etmek için yeterli veri görmediğini söyledi.

Mester, Fed'in yazdan sonra da duraklamasını beklemiyor. Ancak enflasyon düşerse hareketlerin büyüklüğünün azaltılabileceğini ifade etti ve "Başlangıç noktam şu olacak; 50 puan daha yapmamız gerekiyor mu? Enflasyonun aşağı yönlü gidişatta olduğuna dair ikna edici kanıtlar gördüğümde o zaman belki 25 baz puana gidebiliriz” dedi.

Cleveland Fed Başkanı "Eylül ayında durmamız gerektiğini düşünen kampta değilim" şeklinde görüş belirtti.