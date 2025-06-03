'Fed faiz indirimine geri dönecek'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in tarife politikalarından kaynaklanan belirsizliği ortadan kalktıktan sonra kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürebileceğini düşünmeye devam ettiğini söyledi.

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Goolsbee, "Eğer bu inişli çıkışlı dönemi atlatabilirsek, ikili görev oldukça iyi görünüyor" dedi. Fed'in ikili görevi, iki hedefini ifade ediyor: Tam istihdam ve fiyat istikrarı.

Goolsbee, ekonominin bu durumda kalması ve gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da açıklandığı kadar agresif olmaması halinde, Fed'in politika faizinin önümüzdeki 15 ay içinde muhtemelen "biraz" daha düşük olacağına inanmaya devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar iş gücü piyasasının güçlü göründüğünü ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Nisan ayında bir önceki yıla göre sadece %2,1 artmasıyla son enflasyon okumalarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Ancak Goolsbee, şu ana kadarki enflasyon rakamlarının muhtemelen gümrük tarifelerinin çok fazla etkisini içermediğini de sözlerine ekledi.

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"Kişisel olarak, bu vergilerin etkisinin geçici olacağını varsayma konusunda biraz çekingenim" diyen Goolsbee, salgın sonrası dönemde Fed'in o dönemde enflasyonun kısa ömürlü olacağı tahmininde yanıldığının ortaya çıktığını hatırlattı.