'Fed faiz indirimlerine ara vermeli'

Stratejistler Jabaz Mathai ve Alejandra Vazquez, 22 Kasım tarihli bir raporda, 6 Aralık'ta açıklanacak olan Kasım ayı ABD istihdam raporuna atıfta bulunarak, "Fed'in Aralık ayındaki zayıf istihdam verisi dışında gevşemeyi beklemeye alması gerektiğine inanıyoruz. İstihdam yaratımı zayıf olsa bile, işsizlik başvuruları gibi diğer iş gücü piyasası verilerinin dirençli bir iş gücü piyasasına işaret ettiği söylenebilir" dedi.

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Stratejistler, yatırımcıların Fed'in Aralık ayı faiz kararına karşılık gelen gecelik endeks swap sözleşmesindeki oranı ödeyerek gelecek ay Fed'in bir duraklamasına göre pozisyon almalarını tavsiye etti.