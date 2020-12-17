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17.12.2020 - 09:01 | | DHA

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.

Fed faiz kararını açıkladı
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Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmede de, pandeminin "hala ekonomik aktivite, istihdam, ve enflasyon gelişmeleri bağlamında, orta vadeli ekonomik görünüm üzerinde belirgin riskleri barındırdığına işaret edilerek, toparlanmanın bu konudaki gelişmelere bağlı kalacağı vurgulandı.

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