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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed, 4 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

17.03.2022 - 06:54 |
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Metinde istihdam piyasası ile ilgili olarak, "Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı." ifadeleri kullanıldı.

Fed bilanço daraltılması için ise önümüzdeki toplantılardan birinde Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bilançodaki varlıkların azaltılması sürecine başlanmasını öngördüğünü söyledi.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR DA AÇIKLANDI

Fed ekonomik gelişmelere ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı. Buna 2022 için Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu.

2022 ve 2023 işsizlik beklentileri yüzde 3,5 seviyesinde kalırken, 2024 işsizlik beklentisinde ufak bir düzeltme yaşandı.

Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan PCE enflasyonunda ise yukarı yönlü ciddi bir revizyon yapıldı. Aralık ayında yüzde 2,6 olarak yapılan tahmin yüzde 4,3 seviyesine çıktı. 2023 PCE enflasyon tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye; 2024 tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

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