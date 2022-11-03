Fed faiz kararını açıkladı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında dördüncü kez politika faizini 75 baz puan artırdı.

Fed faiz artırımlarına devam edilmesinin planladığının sinyalini de verdi. Ancak bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi.

FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada bu yıl gerçekleştirilen hızlı faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarının zaman alacağının bilincinde olunduğu belirtilirken "Komite, gelecekteki faiz artırımlarında para politikasında kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteye ve enflasyona gecikmeli etkisini, ekonomik, finansal gelişmeleri hesaba katacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada federal fon faizinin zaman içinde enflasyonu yüzde 2 seviyesine döndürmek için "yeterli şekilde sınırlayıcı" bir seviyeye geleceği vurgulandı.

Yapılan bu faiz artırımı ile federal fon faiz oranı aralığı yüzde 3,75-4 aralığına yükseldi. Bu 2008 yılı başlarından bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Fed son 6 toplantıdır faizleri artırıyor. Bu, eski Fed Başkanı Paul Volcker'ın enflasyonu kontrol altına almak için 1970 ve 1980'lerde yaptığı faiz artırımlarından bu yana en hızlı faiz artırımı oldu.