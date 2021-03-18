Fed faiz oranını değiştirmedi

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı bildirildi.

İki gün süren FOMC Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği yinelendi.

Açıklamada, toparlanma hızındaki yavaşlamanın ardından salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam etmesine rağmen son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin yönünü yukarı çevirdiğine işaret edildi.

Enflasyonun yüzde 2'nin altında seyretmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği aktarıldı.

Ekonominin gidişatı virüsün seyrine bağlı olmaya devam ediyor

Açıklamada, ekonominin gidişatının aşıların ilerlemesi de dahil olmak üzere virüsün seyrine önemli ölçüde bağlı olmaya devam edeceği belirtilerek, halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü, ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu kaydedildi.

Varlık alımının piyasa işleyişinin düzenli ve finansal koşulların destekleyici olmasına yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, böylece hane halkı ve işletmelere kredi akışının desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin para politikasının destekleyici duruşunu değerlendirirken, gelen ekonomik verilerin görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği yinelendi.

Büyüme tahmini yükseltildi, faiz oranına ilişkin tahminler değiştirilmedi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme ve enflasyon tahminlerini artırırken, faiz oranına ilişkin tahminlerinde değişikliğe gitmedi.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, 2023 tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye çekildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 oldu.

Enflasyon tahmini artırıldı

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye ve 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 5 olması öngörülen işsizlik oranının yüzde 4,5 olacağı tahmin edildi.

Ülkedeki işsizlik oranına ilişkin tahminler 2022 için yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a ve 2023 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürüldü.