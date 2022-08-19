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'Fed faizi 75 baz puan artırmalı'

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında federal fon faiz oranını 75 baz puan daha artırması taraftarı olduğunu söyledi.

19.08.2022 - 10:31 |
'Fed faizi 75 baz puan artırmalı'

Bullard, Wall Street Journal'a verdiği demeçte enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri dönmesinin 18 aylık bir süreç olmasını beklediğini de ifade etti.

"Henüz enflasyonun tepe yaptığını söyleyebilecek durumda değilim ve Fed'in faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına getirmesi önemli olmaya devam ediyor" diye konuşan Bullard, "Politika faiz oranını enflasyon üzerinde ciddi aşağı yönlü baskı yaratacak bir seviyeye getirmeye devam etmemiz gerekli. Faiz artırımlarının neden gelecek yıla uzatılmasının istendiğini gerçekten anlamıyorum" ifadelerini de kullandı.

Yılın ikinci yarısında büyümenin yılın ilk yarısındaki zayıflıktan çok daha güçlü olmasını beklediğini de anlatan Bullard, temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 3,5'e gerilediğini görmenin mümkün olduğunu da vurguladı.

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