Fed faizi için beklentileri değişmedi

Piyasalar, Fed'in mart ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve bu yıl dörtten fazla faiz artırımı olmayabileceğini değerlendirirken, Bank of America ve Goldman Sachs'ın hızlı faiz artırımı beklentileri değişmedi.

BofA ve Goldman Sachs, Fed'in bu yılın sonuna kadar faizi yüzde 0,25'ten yüzde 2 civarına yükseltmesini bekliyor.

Goldman Sachs Stratejisti Praveen Korapathy yaptığı açıklamada, "Para politikasının normalleşmesi için sebepler henüz değişmedi" dedi.

JP Morgan ise Fed faiz oranının 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 seviyesine ulaşmasını bekliyor.