Fed faizi sabit tuttu

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın söz konusu karara karşı oy kullandığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtildi.

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Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin büyümesinin ılımlı hale geldiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğu aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin de yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERİLMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve haziran aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

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ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

"ENFLASYON UZUN VADELİ YÜZDE 2 HEDEFİNİN BİRAZ ÜZERİNDE SEYRETTİ"

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Belirsizliğin yüksek olmasına karşın ekonominin sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, işsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum seviyesinde ya da buna yakın olduğunu aktardı.

Powell, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini yineledi. Fed Başkanı Powell, mevcut para politikası duruşunun olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt verebilmeleri için bankayı iyi bir konumda tuttuğuna inandıklarını ifade etti.

Son göstergelerin ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğine işaret ettiğini kaydeden Powell, büyümenin ılımlı hale gelmesinin büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığını belirtti.

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"TARİFELER BAZI MALLARIN FİYATLARINDA DAHA NET BİR ŞEKİLDE YANSIMAYA BAŞLADI"

Powell, artan tarifelerin bazı mal gruplarında fiyatları yükselttiğine işaret ederek, tarifelerle ilgili haberler nedeniyle kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa bazlı hem de anket bazlı ölçümlere yansıdığı üzere, genel olarak yükseldiğini belirtti.

Hükümet politikalarındaki değişikliklerin gelişmeye devam ettiğini ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen Powell, "Yükselen tarifeler bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladı, ancak bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki genel etkilerinin ne olacağı henüz belli değil." dedi.

Powell, mevcut politika duruşunun enflasyon risklerine karşı koruma sağlamak için uygun olduğunu vurgulayarak, istihdam tarafındaki risklere de dikkat ettiklerini aktardı. Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda, risk dengesi ve federal fon oranının uygun şekilde belirlenmesi konusundaki değerlendirmelerine yardımcı olacak birçok veri alacaklarını ifade etti.

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"EYLÜL TOPLANTISINDA KARARIMIZI VERİRKEN, O ZAMANA KADAR ELDE EDECEĞİMİZ VERİLERİ DİKKATE ALACAĞIZ"

Eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin sorulması üzerine Powell, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." yanıtını verdi.

Powell, politika faizinin mevcut seviyesini "ılımlı kısıtlayıcı" olarak tanımladığını kaydederek, ekonominin şu anda kısıtlayıcı politikanın onu uygunsuz şekilde baskıladığı bir durumda olmadığını, bu nedenle "ılımlı kısıtlayıcı" duruşun uygun göründüğünü sözlerine ekledi.