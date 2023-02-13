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'Fed faizi yüzde 5'in üzerine çıkarmalı'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yüzde 5'in üzerine çekmesi gerektiğine hala inandığını söyledi.

13.02.2023 - 09:50 |
'Fed faizi yüzde 5'in üzerine çıkarmalı'

Harker, ABD'de bir resesyon görmediğini de sözlerine ekledi.

Wharton Business Radio'ya açıklamalarda bulunan Harker, Fed'in faiz oranını yüzde 5'in üzerine çıkarması sonra duraklaması gerektiğini belirtti.

Harker şu anda Fed'in yüzde 5'in üzerine ne kadar çıkması gerektiğinin belirsiz olduğunu ancak süper boyutlu faiz artırım günlerinin şimdilik muhtemelen sona erdiğini ifade etti.

Fed en son toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,75 seviyesine çıkarmıştı.

Harker, "Şu anda resesyon beklemiyorum. Ekonominin yumuşak iniş için şansı çok yüksek" dedi.

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