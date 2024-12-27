'Fed faizleri beklenenden fazla düşürebilir'

Payden and Rygel ekonomistleri ekonomik görünüme ilişkin bir notta, Fed'in 2025 yılında enflasyon düşerken ve işsizlik artarken faiz oranlarını piyasaların beklediğinden daha fazla düşürebileceğini söyledi.

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"Fed'in tercih ettiği çekirdek enflasyon göstergesi 2025'te %2'nin altına düşebilirken, ABD işsizlik oranı 2025'i %4,4 veya üzerinde bitirebilir" diyen ekonomistler, Fed'in faiz oranlarını, ABD para piyasalarının şu anda 2025 için fiyatladığı sadece 35 baz puanlık indirimden daha fazla “kolayca” düşürebileceğini vurguladı.

Ekonomistler, “En uygun Fed fon oranı %3,3 olacaktır ki bu da 2025 yılında (her biri 25 baz puanlık) en az dört indirim anlamına gelmektedir” dedi.