'Fed ilk faiz indirimini 2024'te yapacak'

Morgan Stanley, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün yaptığı açıklamanın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'in geçtiğimiz hafta yaptığı politikanın "piyasaların öngördüğünden daha uzun süre" sıkı kalmaya devam edeceği yönündeki açıklaması dikkate alındığında beklenenden daha güvercin olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

Faizin öngörülen yüzde 5-5,25 tepe noktasına geldiğine dikkat çeken Morgan Stanley, Mart 2024'te 25 baz puanlık ilk indirim yapılana kadar faizin bu seviyede kalmasını beklediklerini belirtti.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada "Bankacılık sektöründeki gerilimin ekonomiye etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu görüyoruz, gelen veriler geliştikçe ekonomi ve para politikasına ilişkin beklentilerimiz netleşecek" denildi.