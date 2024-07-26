'Fed kararı petrol üzerinde etkili olacak'

Banka yayınladığı yatırımcı notunda, ABD'nin stratejik petrol rezerv stoklarının düşük olduğunu ve düzenleyici gevşemenin yalnızca ABD'nin uzun vadeli arzını önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.

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Goldman Sachs, gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) trend benzeri büyüme ve istikrarlı petrol talebinin yanı sıra OPEC+'ın piyasayı dengelemesi varsayımıyla Brent fiyatlarının 2025 yılında 75 ile 90 dolar arasında değişmesini bekliyor.

"Ticaret politikası konusunda çok fazla belirsizlik olsa da, ABD'nin ham petrol ithalatına gümrük vergisi uygulaması pek olası görünmüyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, ABD'nin mal ithalatına %10'luk genel bir gümrük vergisi uyguladığı bir senaryoda, zayıf talep ve GSYH'nin bir sonucu olarak petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına 11 dolara varan bir darbe almasını bekliyor.

Ancak banka, Fed'in daha yüksek bir çekirdek enflasyon oranı nedeniyle faiz indirimlerini 2025'in ötesine ertelemesi durumunda tarifelerin petrol fiyatlarını 19 dolara kadar etkileyebileceğini ve Brent'in 81 dolarlık mevcut tahminle karşılaştırıldığında 2025'in dördüncü çeyreğinde 62 dolar olacağını söyledi.