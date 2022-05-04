Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı

Fed, küresel piyasalarda son yılların en merak edilen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak Fed, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti. Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı mart ayında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını azdırması büyük olasılık.

ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."