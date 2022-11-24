Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Tutanaklara göre Fed üyeleri geçtiğimiz 4 toplantıda yapılan 75'er baz puanlık faiz artırımları konusunda gelecek dönemde faiz artırım hızının yavaşlatılması gerektiğini değerlendirdi.

"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

Fed açıklamasında ayrıca "Para politikası yeterince sınırlayıcı bir seviyeye yaklaşırken, katılımcılar Fed faizinin gideceği nihai noktanın hızdan daha önemli hale geldiğini vurguladı. Katılımcıların birçoğu enflasyonun düşürülmesi için Fed faiz oranının varması gereken nihai nokta konusunda ciddi belirsizlik olduğunu ifade etti. Bazı katılımcılar faizin olması gereken seviyenin önceden beklenenden daha yüksek olduğuna işaret etti" ifadeleri kullanıldı.