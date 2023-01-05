Fed toplantı tutanakları yayınlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarını sona erdirebileceği konusundaki iyimserliklerin ekonomiyi yavaşlatmayı ve yüksek enflasyon ile mücadeleyi daha zorlu hale getirebileceği endişelerini dile getirdi.

Tutanaklar Fed üyelerinin gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

Ancak Fed yetkilileri piyasalarda rallinin devam etmesi halinde enflasyonu düşürme çabalarının daha zor olabileceğine dikkat çekti.

Tutanaklarda, "Finansal şartlarda gereksiz gevşeme, özellikle kamuoyunun Fed'in yeni ekonomik veriye nasıl tepki vereceği konusunda yanlış algılamaları ile yönlenen bir gevşeme Komite'nin fiyat istikrarını yeniden sağlama çabalarını karmaşıklaştırır, zorlaştırır" ifadelerine yer verildi.