Fed toplantı tutanakları yayınlandı

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'daki toplantısının tutanakları katılımcıların daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığı konusunda ikiye bölündüklerini ortaya koydu.

Tutanaklara göre "çoğu" politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam ederken, "bazı katılımcılar" faiz oranlarını çok fazla artırmanın ekonomi üzerindeki risklerini ifade etti.

FOMC tutanaklarında "Katılımcılar enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdü" ifadelerine yer verilirken, "Çoğu katılımcı para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyor" değerlendirmesi de yapıldı.

Tutanaklara göre politika yapıcılar enflasyonun düştüğüne dair kanıtları tartarken ve faizlerin gereğinden fazla artırılması halinde istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel zararı değerlendirdi. Katılımcılardan "birkaçı" temmuz ayında faiz oranlarının değiştirilmemesini savundu.

Tutanaklarda "Gelecekteki politika kararları üzerinde etkili olabilecek çeşitli risk yönetimi hususları da tartışıldı" ifadesi yer alırken, "Bazı katılımcılar ekonomik faaliyetin dirençli olmasına ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasına rağmen, ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler ve işsizlik oranı üzerinde yukarı yönlü riskler olmaya devam ettiği yorumunda bulundu" denildi.

Tutanaklara göre Fed politika yapıcıları genel olarak belirsizlik seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiği ve gelecekteki faiz kararlarının "tamamen" veriler tarafından yönlendirileceğini belirtti ve verilerin dezenflasyon sürecinin ne ölçüde devam ettiğinin netleştirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Tutanaklar Fed uzmanlarının bu yıl için "ılımlı resesyon" öngörüsünü artık terk ettiklerini, 2024 ve 2025'te trendin altında büyüme olacağını tahmin ettiklerini de ortaya koydu.

Fed'in gelecek toplantısı 19-20 Eylül'de yapılacak.