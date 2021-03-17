Fed toplantısı bir süredir yapılanların en önemlisi olacak

Fed ekibinin iyileşen ekonomik görünüm ile piyasada artan enflasyon endişeleri arasında dengeyi bulması gerekeceğini ifade eden kuruluş, "Sonuç, faizlerin ilk artırılacağı dönemin Aralık ortasında tahmin edilenden daha erkene gelmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ülkede daha yüksek faizlere yeşil ışık yakılabileceği değerlendirmesinde bulunan BOFA, "Doların genel olarak faiz oranlarında yükselişten yarar sağlaması bekleniyor. Bu yıl şimdiye kadar dolarda yukarı yönlü baskı ılımlı seyretti. Bu baskının yılın kalan bölümünde artmasını bekliyoruz" yorumu yaptı.